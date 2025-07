Sankcij EU proti judovski državi za zdaj še ne bo

V nadaljevanju preberite:

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je pripravila seznam ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli proti Izraelu. Ti niso povezani le s pridružitvenim sporazumom, denimo z njegovo zamrznitvijo, prekinitvijo političnega dialoga ali trgovinskimi sankcijami, temveč so zasnovani še širše in segajo iz tega okvira. Kot možnosti so omenjene še embargo na prodajo orožja Izraelu, uvedba vizumov, zamrznitev sporazuma o letalskem prometu ...

Slovenija je tudi v skupini devetih držav EU, ki so od evropske komisije zahtevale pripravo predloga za prekinitev trgovine z nezakonitimi naselji na zasedenem ozemlju. Premier Robert Golob je na vrhu EU konec junija zahteval vsaj zamrznitev trgovinskega dela sporazuma. Poudaril je, da mora EU sprejeti ukrepe in da bo Slovenija ukrepala skupaj s podobno mislečimi državami, če sankcij ne bo do sredine julija.