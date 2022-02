Pandemija in druge napake ženskega spola

V nadaljevanju preberite:

V politiki in pandemiji se je vedno treba vprašati, kaj je v ozadju. Včasih to velja tudi za medije. Za odstopom predsednika CNN Worldwide Jeffa Zuckerja je vse manj videti »neetično razmerje« s kolegico ter vse bolj odmev odstopov voditelja Chrisa Cuoma in njegovega guvernerskega brata Andrewa. Del ameriške javnosti, ki je zadnjega podpiral pri uvedbi strogih karanten in drugih prepovedi, se spoprijema še s poročilom ugledne univerze Johnsa Hopkinsa o neupravičenosti ­takšnih ukrepov.