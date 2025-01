Papež Frančišek opozoril pred vse večjo nevarnostjo svetovne vojne

Papež Frančišek je v današnjem nagovoru diplomatskemu zboru v Vatikanu izrazil obžalovanje zaradi »sramotnih humanitarnih razmer« v Gazi. Kot je opozoril, prepoznava tudi vse večjo nevarnost svetovne vojne, zato je tuje diplomate pozval k dialogu, ki mora vključevati tudi »neugodne« sogovornike.

Papež Frančišek je v nagovoru, ki ga je prebral njegov pomočnik, znova pozval k prekinitvi ognja in izpustitvi izraelskih talcev v Gazi in dostavi vse potrebne pomoči palestinskemu prebivalstvu.

»Upam, da bodo Izraelci in Palestinci znova vzpostavili dialog in medsebojno zaupanje, tudi pri najmlajših, tako da bodo prihodnje generacije lahko živele druga ob drugi v dveh državah, v miru in varnosti, ter da bo Jeruzalem mesto srečanja, kjer bodo kristjani, judje in muslimani živeli skupaj v harmoniji in spoštovanju,« je dejal Frančišek.

V nagovoru članom vatikanskega diplomatskega zbora je spregovoril tudi o vlogi diplomacije v spodbujanju dialoga z vsemi, ki se soočajo z »vedno bolj konkretno grožnjo svetovne vojne«.

Kot je dodal, mora takšen dialog vključevati tudi »sogovornike, ki veljajo za najbolj neugodne,« kar je po njegovi oceni »edini način za preseganje sovraštva, maščevanja, človeške sebičnosti in napuha, iz katerih izvira volja po vojskovanju«.

Spregovoril je tudi o tveganju dezinformacij in njihovega širjenja z družbenimi mediji in umetno inteligenco.

Frančišek je obžaloval vse večjo polarizacijo družbe, ki jo »še poslabšujeta nenehno ustvarjanje in širjenje lažnih novic, ki ne izkrivljajo le dejstev, ampak tudi zaznavanje«.

Frančišek, ki je na čelu Katoliške cerkve od leta 2013, je ob tem izpostavil potrebo po izobraževanju na področju medijske pismenosti s ciljem spodbujanja kritičnega mišljenja.