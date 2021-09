Papež in Michel tudi o afganistanskih beguncih

je danes v apostolski palači v Vatikanu sprejel predsednika Evropskega sveta, s katerim sta govorila tudi o beguncih iz Afganistana in prihodnosti Evrope, je sporočil Sveti sedež.Kot so zapisali na spletni strani Svetega sedeža, sta papež in Michel govorila o številnih mednarodnih in regionalnih političnih vprašanjih, pri čemer sta posebno pozornost namenila beguncem iz Afganistana.Papež Frančišek je od sredine avgusta, ko so talibani znova prevzeli oblast v Afganistan, mednarodno skupnost že večkrat pozval, naj pomaga Afganistancem in sprejme afganistanske begunce.S predsednikom Evropskega sveta sta sicer danes razpravljala še o izzivih, ki čakajo Evropo, tudi v luči konference o njeni prihodnosti, ki poteka v Evropski uniji, so sporočili iz Vatikana.Michel je ob tem na Twitterju zapisal, da sta s papežem govorila o globalnih izzivih. »Prihodnost EU je delo stalnega napredovanja. Naše vrednote varovanja in izboljševanja življenj ljudi so zdaj pomembnejše kot kdajkoli,« je poudaril.Dodal je, da zadnji dogodki v Afganistanu in Etiopiji zahtevajo neomajno podporo.Michel se je sestal tudi z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom, in tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem.