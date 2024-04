Pedro Sánchez razmišlja o odstopu

Španski premier Pedro Sánchez je do ponedeljka odpovedal javne obveznosti, da bo razmislil in se odločil, ali bo sploh ostal na čelu vlade. Novico je delil v pismu, ki ga je danes pozno popoldne objavil na družbenem omrežju x, povod za to pa so »napadi brez primere«, ki naj bi jih bila poleg vodje socialistov od desnega pola v zadnjem času deležna tudi njegova žena Begoña Gómez.

Kakor je brati, ga je k tej presenetljivi potezi napeljala odločitev sodišča v Madridu, ki je ta teden začelo predhodno preiskavo o morebitni vpletenosti njegove partnerice v kazniva dejanja prodaje vpliva in korupcije, potem ko je po poročanju nekaterih medijev vložila pritožbo organizacija Manos Limpias (Čiste roke), katere vodja je povezan s skrajno desnico.

»Gre za operacijo nadlegovanja in uničevanja po kopnem, morju in zraku, da bi me z napadom na mojo ženo politično in osebno oslabili,« je v pismu zapisal politik, ki je na čelo vlade stopil leta 2018, po izglasovani nezaupnici konservativnemu premieru Marianu Rajoyu. »Nisem naiven. Zavedam se, da Begoñe ne obtožujejo zato, ker je storila kaj napačnega, saj vedo, da ni storila ničesar nezakonitega, ampak zato, ker je moja žena.«

V pismu je 52-letnik pokazal s prstom na konservativno Ljudsko stranko (PP) in radikalno desni Vox, ki jima očita, da se ne moreta sprijazniti z vlogo opozicije, kar se je pokazalo tudi po lanskih volitvah. »Zavedali so se, da politični napad ne bo dovolj. Zdaj so prestopili mejo spoštovanja družinskega življenja predsednika vlade in posega v njegovo osebno življenje,« je zapisal. »To je poskus razčlovečenja in delegitimizacije političnega nasprotnika z obtožbami, ki so škandalozne in lažne.«

Ob tem, kot je poudaril, ne ve, ali je sploh smiselno nadaljevati. »Ta napad je brez primere, tako resen in grob, da se moram ustaviti in razmisliti s svojo ženo,« je poudaril. Svojo odločitev, ali bo nadaljeval na premierskem položaju ali se bo umaknil, bo sporočil v ponedeljek.