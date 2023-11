Pedro Sánchez s katalonsko podporo do novega mandata

Španski socialisti (PSOE) in katalonski independentisti so po daljših pogajanjih dosegli dogovor, s katerim si bo premier Pedro Sánchez zagotovil še en mandat na čelu vlade. Sánchezova stranka se je na julijskih predčasnih volitvah uvrstila za konservativno ljudsko stranko (PP), ki si v parlamentu ni zagotovila dovolj podpore za oblikovanje večinske vlade.

Carles Puigdemont, ustanovitelj stranke Junts per Catalunya, med današnjo novinarsko konferenco v Bruslju. FOTO: John Thys/Afp

PSOE bo morala za poslansko podporo katalonskih independentistov plačati visoko ceno: del sklenjenega dogovora je namreč sprejetje zakona o amnestiji sodno preganjanjih katalonskih politikov, vključno z nekdanjim katalonskim predsednikom, ki kot evropski poslanec živi v eksilu v Bruslju.

Čeprav med socialisti in stranko Junts per Catalunya ostajajo velike razlike v pogledih na prihodnost Španije, sta obe stranki očitno našli skupni jezik za oblikovanje stabilne vlade. Independentisti naj bi s svojimi glasovi podpirali zakonodajno agendo Sánchezove stranke, ta pa naj bi v zameno sodelovala v pogovorih za rešitev katalonskega konflikta, je poročal Reuters.

V opoziciji so obsodili dogovor ter ga označili za »ponižujočega«, zaradi pakta z independentisti pa so se v Madridu v zadnjih dneh vrstili nasilni izgredi, v katerih so sodelovali pripadniki skrajne desnice.

Tudi nocoj so v Madridu potekali protesti proti dogovoru, ki so ga socialisti sklenili s katalonskimi independentisti. FOTO: Pierre-philippe Marcou/Afp

Vodja PP Alberto Núñez ­Feijóo je v odzivu na dogovor pozval k novim protestom po državi, skrb vzbujajoča je bila tudi vest, da je bil v madridski soseski Salamanca malo po poldnevu v obraz ustreljen Alejo Vidal-Quadras, nekdanji evropski poslanec in eden od ustanoviteljev skrajno desne stranke Vox.

Tako Sánchez kot Feijóo ​sta napad ostro obsodila, v Madridu in okolici pa se je nadaljevalo iskanje neznanega storilca.