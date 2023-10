Sánchez pred zahtevno, toda izvedljivo nalogo

V nadaljevanju preberite:

Španski kralj Filip VI. je danes po pričakovanjih dal mandat za sestavo vlade Pedru Sánchezu. Prvi mož socialistov (PSOE) bo podporo za vnovični mandat v parlamentu iskal po tem, ko so poslanci prejšnji teden zavrnili vodjo konservativne Ljudske stranke (PP) in tesnega zmagovalca julijskih predčasnih volitev Alberta Núñeza Feijóoja.

Za uresničitev svojih ambicij bo moral socialist, ki je na čelu vlade od leta 2018, plačati visoko ceno. Račun mu bosta izstavili regionalni stranki Republikanska levica Katalonije (ERC) in Skupaj za Katalonijo (JxCat), v kateri ima glavno besedo ubežnik pred španskim pravosodjem Carles Puigdemont in velja za radikalno krilo independentizma. Nacionalistični formaciji sta v zameno za glasove svojih poslancev, obe jih imata po sedem, zahtevali izbris kazenske odgovornosti vseh vpletenih v pripravo nezakonitega referenduma in spodletelega poskusa razglasitve katalonske neodvisnosti leta 2017. Po ocenah civilnodružbene organizacije Òmnium Cultural bi lahko oprostitev kazni zajela več kot 1400 ljudi, kar bi bila največja amnestija v Španiji po tisti za zločine, storjene v času diktature Francisca Franca leta 1977.