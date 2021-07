Pegaz je priletel do Elizeja

V nadaljevanju preberite:

Škandal, ki ga je povzročilo razkritje po vsem svetu razširjenega državnega vohunjenja s pomočjo izraelskega programa pegaz, dobiva čedalje večje razsežnosti. Na spisku potencialnih žrtev prisluškovanja, do katerega so se dokopali mediji, so odkrili tudi telefonske številke francoskega predsednika Emmanuela Macrona, njegovega nekdanjega belgijskega kolega Charlesa Michela, ki zdaj vodi evropski svet, in vsaj še dvanajst sedanjih ali nekdanjih voditeljev držav po vsem svetu.