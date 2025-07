Pentagon se povezuje z Muskovim Grokom, v Evropi jezni zaradi omembe Hitlerja

Ministrstvo za obrambo ZDA bo začelo uporabljati Groka, umetno inteligenco (UI) v obliki klepetalnega robota, ki jo je razvilo podjetje xAI v lasti milijarderja Elona Muska.

Na družbenem omrežju X, ki je prav tako v Muskovi lasti, je xAI objavil novost z imenom Grok for Government – »nabor izdelkov, ki omogoča dostop do naših najnaprednejših modelov za potrebe ameriške vlade.«

Dogovor pomeni pomemben korak za Muskovo umetno inteligenco, piše Politico. Južnoafriški tehnološki milijarder je svoj program pozicioniral kot neposredno konkurenco podjetju OpenAI, ki je prav tako sklenilo pogodbo na področju obrambe in tehnologije.

Pogodba, katere zgornja vrednost znaša 200 milijonov dolarjev, predvideva nove projekte, vključno s prilagojenimi modeli za nacionalno varnost in ključne znanstvene aplikacije ter UI-rešitve, ki naj bi pospešile uporabo v zdravstvu, temeljni znanosti in nacionalni varnosti. Pogodbo sta poleg xAI prejeli tudi podjetji Anthropic in Google.

Pogodba prihaja v času nadaljnjih trenj med Donaldom Trumpom in Muskom. Musk je leta 2024 porabil skoraj 300 milijonov dolarjev za podporo Trumpu in drugim republikancem, a je nato javno kritiziral predsednika zaradi njegovega proračuna in naraščajočega javnega dolga.

Musk je Trumpa in ministrstvo za pravosodje obtožil tudi, da prikrivata pomembne informacije, povezane z Jeffreyjem Epsteinom, razvpitim finančnikom, ki je umrl v zaporu po obtožbah o trgovanju z ljudmi za spolne usluge. Ko je Musk napovedal ustanovitev lastne politične stranke, je Trump dejal, da je »iztiril«.

Evropska komisija Grok kliče na zagovor

Na drugi strani Atlantika se je Grok v zadnjih dneh znašel pod drobnogledom Evropske Komisije, zaradi tega, ker je prejšnji teden objavil antisemitske izjave. Evropska komisija je zaradi incidenta zaprosila za sestanek s podjetjem X.

Med drugim je poveličeval nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja kot »najbolj primerno osebo za reševanje domnevnega sovraštva do belcev.«

Poljski minister za digitalizacijo Krzysztof Gawkowski je dejal, da bo vlada razmislila o prepovedi aplikacije. Komisijo je nato v pismu pozval k ukrepanju.

Podjetje X je sporočilo, da so sporne objave odstranili in da težava ni bila povezana z osnovnim velikim jezikovnim modelom umetne inteligence.

X je v okviru evropskega Akta o digitalnih storitvah (DSA) opredeljen kot zelo velika spletna platforma, kar pomeni, da mora spoštovati stroge zahteve glede preglednosti.

Podjetje X je sicer predmet več preiskav zaradi kršitev DSA, med drugim zaradi širjenja nezakonitih vsebin.