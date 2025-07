Upor v raju: gibanje MAGA proti Trumpu

Znotraj ameriškega konservativnega gibanja se odvija politična drama, ki jo pozorno spremljajo vsi analitiki. Ne gre za običajen spopad z demokrati, temveč za notranji razkol, v katerem sta se na nasprotnih bregovih znašla Donald Trump in njegovo lastno gibanje MAGA.

Kot poroča CNN, je povod za upor objava uradnega memoranduma o Jeffreyju Epsteinu, ki ga je pripravila prav Trumpova administracija.

Dokument, ki bi moral biti vrhunec večletnih obljub, je namreč v popolnem nasprotju s teorijami zarote, ki so jih širili tako predsednik kot njegovi najožji sodelavci, in je sprožil krizo zaupanja brez primere.

Povod za upor je objava uradnega memoranduma o Jeffreyu Epsteinu. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Hladen tuš iz ministrstva za pravosodje

Jedro spora je vsebina memoranduma, ki sta ga prejšnji teden skupaj objavila ministrstvo za pravosodje in FBI. V njem sta agenciji uradno potrdili, da ni nobenih dokazov o obstoju zloglasnega Epsteinovega »seznama klientov«, na katerem naj bi bila imena vplivnežev, vpletenih v mrežo spolnih zlorab.

Prav tako so zavrnili trditve, da naj bi Epstein izsiljeval pomembne posameznike, in ponovno potrdili, da je njegova smrt v newyorškem zaporu posledica samomora, ne umora.

Za gibanje, ki je leta živelo v pričakovanju razkritja, ki bo pretreslo temelje ameriške elite, je bil ta uradni zaključek grenko razočaranje.

Posledice so se takoj pokazale v vrhu administracije, kjer je po poročanju NBC, prišlo do hudega spora. Glavna tarča gneva je postala generalna tožilka Pam Bondi, ki je v preteklosti sama javno obljubljala razkritja in trdila, da ima seznam »na svoji mizi«.

Generalna tožilka Pam Bondi je postala glavna tarča gneva podpornikov. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Na drugi strani sta se znašla direktor FBI Kash Patel in njegov namestnik Dan Bongino, oba znana po spogledovanju s teorijami zarote. Po burnem sestanku v Beli hiši naj bi Bongino po poročanju BBC resno razmišljal o odstopu, Patel pa je v presenetljivem preobratu na družbenih omrežjih zapisal, da »teorije zarote preprosto niso resnične«.

Trumpov poskus umirjanja strasti in upor na spletu

Medtem ko so se v vrhu administracije kresala mnenja, je Trump skušal požar pogasiti. Z vsemi močmi je poskušal zaščititi svojo generalno tožilko in umiriti svojo bazo.

V objavi na omrežju truth social je zapisal: »Kaj se dogaja z mojimi fanti in dekleti? Vsi napadajo generalno tožilko Pam Bondi, ki opravlja FANTASTIČNO DELO! Smo ena ekipa, MAGA.«

A njegov poskus je dosegel nasproten učinek. Analiza portala Newsweek je pokazala, da je bila objava prvič v zgodovini platforme »razmerjena« (angl. ratioed), saj je prejela bistveno več kritičnih odgovorov kot znakov podpore, kar kaže na globoko nezadovoljstvo njegove baze.

Donald Trump je poskušal zaščititi svojo generalno tožilko in umiriti bazo. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Trump je v znak podpore Bondi povabil v svojo ložo na finale svetovnega klubskega prvenstva FIFA, hkrati pa je po informacijah CNN osebno klical nekatere najglasnejše kritike in jih poskušal prepričati, naj se umirijo.

Glas ljudstva: »Ne verjamemo vam«

Da so njegova prizadevanja zaman, se je najbolj očitno pokazalo na letnem srečanju mladih konzervativcev organizacije Turning Point USA v Tampi.

Dogodek se je spremenil v javni izraz nezaupanja. »Pam Bondi bodisi laže zdaj bodisi je lagala takrat. Oboje ne more biti res,« je po poročanju CNN množici dejala vplivna komentatorka Megyn Kelly. Nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon je poudaril, da je »Epstein ključ, ki odklepa marsikaj,« in s tem zavrnil uradno verzijo dogodkov.

Podobno so menili tudi ostali udeleženci. »Trumpa smo izvolili, ker naj bi bil drugačen,« je za NBC News povedala ena od udeleženk. »Zdaj nam mora to dokazati.«

Dokument je pripravila Trumpova lastna administracija. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Kot ugotavlja CNN, ta upor ni le trenutna kriza, ampak morda ponuja prvi vpogled v to, kako se bo gibanje MAGA razvijalo v prihodnosti. Za zdaj pa se Trumpova administracija sooča z nalogo, kako pred prihajajočimi volitvami znova poenotiti globoko razočarano in nezaupljivo bazo.