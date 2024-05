Plaz na Papui Novi Gvineji bi lahko terjal več kot 670 življenj

Obsežen zemeljski plaz, ki se je v petek sprožil na odročnem delu Papue Nove Gvineje, bi lahko terjal več kot 670 življenj, so danes sporočili iz Mednarodne organizacije za migrante (IOM). Ocenjujejo, da je plaz pokopal najmanj 150 hiš, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ocena je, da je pokopanih več kot 150 hiš,« je sporočil predstavnik IOM Serhan Aktoprak in dodal, da ocenjujejo, da je umrlo več kot 670 ljudi. »Razmere so grozne, saj zemlja še kar drsi. Voda teče in to resno ogroža vse vpletene,« je dodal. »Ljudje uporabljajo za kopanje palice, lopate in vile za odstranjevanje trupel, ki so pokopana pod zemljo,« je še opisal razmere na terenu.

Več kot tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove na prizadetem območju.

Tudi lokalne oblasti in reševalne ekipe svarijo, da je nevarnost nadaljnjega proženja zemeljskih plazov še vedno velika. Petkov plaz pa je pod sabo pokopal tudi tako rekoč vso živino, polja, vrtove, uničil je tudi izvire čiste pitne vode.

Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku.

Predsednik papuanske vlade James Marape je svojcem umrlih v petek izrekel sožalje in napovedal, da bo na pomoč pri odpravljanju posledic plazu napotil civilno zaščito in vojsko. Pomoč je ponudila tudi Avstralija.

Območje, kjer se je sprožil plaz, sicer leži južno od ekvatorja, kjer so pogosta močna deževja. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.