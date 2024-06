Zmagovito poletje Giorgie Meloni

V nadaljevanju preberite:

Ko so se drugi voditelji v Švici v soboto zvečer držali mrko in modro, je mlada italijanska voditeljica razposajeno plesala. Zaveda se svojega velikega uspeha na vrhu skupine G7, kjer je blestela vsestransko, kot predsedujoča skupini pa pred mikrofonom kot povezovalka dogajanja in predvsem kot nesporna prva dama iz ozadja, kjer je usmerjala vsebinske poudarke. Pri tem je neverjetno spretno uporabila tudi papeža Frančiška, ki se je ujel z Melonijevo kot z redkokom s političnega prizorišča.