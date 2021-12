Plenković: Hrvaška ob vstopu v schengen brez žice na meji z BiH

Hrvaška ob vstopu v schengen ne namerava postaviti žice na meji z Bosno in Hercegovino, je v pogovoru za današnji hrvaški časnik Večernji list dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Poudaril je, da Hrvaška podpira ozemeljsko celovitost in suverenost te države.

»Moje stališče je jasno in sem ga ponovil tudi v Sarajevu in Mostarju: Hrvaška ne bo gradila žice ali zidov na meji z BiH. Ta meja nas povezuje in bo taka tudi po vstopu Hrvaške v schengen. Zato je izjemno pomembno sodelovanje naših policij in vseh pristojnih služb za preprečevanje nezakonitih migracij,« je dejal premier.

Prepričan je tudi, da vstop v območje schengna ni le privilegij, ki ima za Hrvaško veliko koristi, hkrati je to tudi velika obveznost. Hrvaška namreč meji z BiH, Srbijo in Črno goro, ki so zunaj meje schengna. Zato bo morala hrvaška policija stalno opravljati učinkovit, temeljit in odgovoren nadzor mej, je dodal.

Plenković se je ta teden na obisku v Sarajevu dogovoril tudi o nadaljevanju pogovorov glede morebitne spremembe kategorij nekaterih mejnih prehodov, kar bi lahko olajšalo pretok ljudi in blaga. Na obisku je poslal še jasno sporočilo, da spoštuje BiH kot prijateljsko državo, s katero želi Hrvaška reševati odprta vprašanja, krepiti gospodarsko sodelovanje in pomagati na poti v EU.

Kot je dejal, je po pogovorih s predstavniki BiH dobil občutek, da se lahko vse napetosti reši z voljo političnih akterjev. Opozoril je tudi na pomen reform volilne zakonodaje, ki bi zagotovila enakopravnost in legitimno zastopanost vseh treh narodov v BiH ter poudaril, da Hrvaška spoštuje daytonski mirovni sporazum, ki temelji na načelu treh enakopravnih narodov.