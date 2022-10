Plinske igre na bruseljskem odru

V nadaljevanju preberite:

Dinamičen razpon cen, iberski model za subvencioniranje pro­izvodnje elektrike, skupni nakupi­ plina. To so načrtovani ukrepi, ki so konec tedna dobili blagoslov na vrhu EU in bodo danes prvič obravnavani na zasedanju ministrov za energijo v Luxembourgu.

Na veleprodajnih trgih se nadaljuje hitro zniževanje cen plina, ki se na nizozemskem vozlišču TTF že gibljejo pod 100 evrov na megavatno uro. Rekordne so bile konec avgusta, ko so bile pri 350 evrih. Na zadnjem vrhu EU se je pokazalo, zakaj mora politika pri ustavljanju špekulantov, ki poganjajo cene v nebo, primerno komunicirati-