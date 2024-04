Po Benetkah z vodnim taksijem in avtomobilčkom za golf

»Ne pozabimo, da je vsak med nami, vključno z mano, storil napake, ki terjajo odpuščanje, in zadal rane, ki se morajo zaceliti,« je ob včerajšnem obisku vatikanskega paviljona na letošnjem Beneškem bienalu dejal papež Frančišek.

To je prvi papež, ki je obiskal bienale, prav tako tokratni vatikanski paviljon nedvomno močno odstopa od dosedanjih projektov Svetega sedeža. Umeščen je v nekdanji samostan in sedanji ženski zapor na otoku Giudecca, med umetniki, ki sodelujejo, pa so tudi takšni, ki so se v preteklosti norčevali iz Rimskokatoliške cerkve, recimo Maurizio Cattelan.

Papež se je najprej v kapeli zapora srečal z umetniki in nato na vrtu z vsemi osemdesetimi zapornicami. Izročile so mu darila oziroma izdelke, ki jih izdelujejo v zaporniških delavnicah, med njimi papeževo čepico, in nemudoma si jo je posadil na glavo. »Svet potrebuje umetnost, ta je zatočišče za vsakogar, saj ne diskriminira, temveč ustvarja vezi med vsemi ljudmi, vključuje, ščiti in v svoj objem ujame vsakega, tudi tistega, ki je na videz najnižje na družbeni lestvici,« je poudaril papež.

Najprej se je srečal z zapornicami na otoku Giudecca, ki so z različnimi umetniki letos sodelovale v projektu vatikanskega paviljona. Foto Reuters

Po njegovih besedah je zapor huda preizkušnja za vsakogar, lahko pa je tudi prostor moralnega preroda. »Če sodeluješ v umetniškem projektu, je, paradoksalno, tudi zaporna kazen začetek nečesa novega, preobrat v življenju, ko prepoznamo lepoto v sebi in v drugih,« je dejal 87-letni papež, ki ima v zadnjem času precej težav z zdravjem.

Prva pot po sedmih mesecih

Nato je pred baziliko svete Marije Zdrave (Santa Maria della Salute) nagovoril še mlade, ki jim je položil na srce, naj se ne utapljajo v virtualnem svetu interneta, temveč se aktivno vključijo v življenje in pomagajo drugim. Papež je v Benetke iz Rima priletel s helikopterjem, po mestu se je nato premikal s prirejenim vodnim taksijem in avtomobilčkom za golf, sicer pa je bil bolj ali manj na invalidskem vozičku. Da so mu olajšali prihod na Trg svetega Marka, kjer je daroval mašo, ki se je je udeležilo deset tisoč vernikov, so zanj čez Veliki kanal postavili začasen pontonski most.

Po maši, ki jo je daroval na Trgu svetega Marka, je sprejel tudi gondoljerje. Foto AP

Papež je obisk sklenil z molitvijo pred relikvijami svetega Marka v istoimenski baziliki in v nagovoru opozoril na izjemno lepoto Benetk, vendar se mesto spoprijema s številnimi izzivi, od podnebnih sprememb in naraščanja morske gladine, krhkosti njegove kulturne dediščine do prevelikega števila obiskovalcev, kar vse vodi tudi v radikalno zmanjšanje števila stalnih prebivalcev. To je bilo prvo papeževo potovanje po sedmih mesecih, takrat je na kratko obiskal Marseille. Letos načrtuje še nekaj poti po Italiji; maja bo v Veroni, junija v Bariju in julija v Trstu. Za jesen pa ima na urniku svojo doslej najdaljšo turnejo, septembra bo obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur.