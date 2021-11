Po množičnih ekoloških protestih Vučić dobil še obisk iz Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so v soboto protestniki proti spremembam zakonov o razlastitvi in o referendumu blokirali ceste po Srbiji, je v včeraj promet v Beogradu ustavilo približno 40.000 ljudi, ki so protestirali zaradi onesnaženega zraka. Načrti rudarske multinacionalke Rio Tinto za okolju škodljivo izkopavanje litija na zahodu Srbije so izpostavili okoljska gibanja kot edino glasno opozicijo Aleksandru Vučiću. Zdi se, da srbskega predsednika, ki je na nedeljskem kosilu gostil slovenskega kolega Boruta Pahorja, protesti ne skrbijo preveč.