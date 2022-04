Po molitvah v Turčiji prihaja mir v Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Rusko-ukrajinska pogajanja se nadaljujejo prek videokonference. O tem, da niso zastala in da obstaja velika možnost za sklenitev mirovnega sporazuma, prihajajo novice z obeh strani. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je včeraj sporočil, da upa, da se bosta njegova kolega iz Rusije in Ukrajine, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski, kmalu srečala iz oči in oči v Istanbulu, kjer bosta sklenila premirje.