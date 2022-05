Po mostu na Pelješac bi most na Korčulo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski turisti, ki tradicionalno že junija ali v začetku julija zasedejo precej turističnih zmogljivosti na hrvaškem polotoku Pelješac, še več pa na Korčuli, se po Pelješkem mostu, najdražjem infrastrukturnem projektu, sofinanciranem z evropskim denarjem, še ne bodo mogli pripeljati do končnega počitniškega cilja. To bo mogoče, po najnovejših napovedih, šele med 19. in 21. julijem, na vrhu turistične sezone, ko bo proti Dubrovniku potovalo na tisoče turistov. Napoved, da bi most odprli že junija, je tako padla v vodo.