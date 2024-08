Po napadu z nožem v Southportu v več angleških mestih znova izgredi

V več angleških mestih so v sredo znova potekali protesti in izgredi, ki jih je povzročil ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije, v katerem so bile ubite tri deklice. Izbruhnili so spopadi s policijo, v Londonu so aretirali več kot sto ljudi. Napadalcu iz Southporta bodo medtem danes sodili v Liverpoolu.

Potem ko so v torek zvečer po maši v spomin na žrtve napada v Southportu izbruhnili izgredi, se je v sredo in v noči na danes podobno zgodilo v več krajih po Veliki Britaniji, med drugim v Londonu, Hartlepoolu, Manchestru in Aldershotu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Londonu je potekal večji protest pod geslom Dovolj je dovolj. Policija je aretirala več kot sto ljudi zaradi »nasilnih kaznivih dejanj, vključno z nasilnimi neredi, napadom na reševalca in kršitvami pogojev za mirne proteste«. Nekateri policisti so utrpeli manjše poškodbe, so še sporočili.

Po navedbah policije so bili tamkajšnji izgredniki večinoma pripadniki skrajnodesničarske skupine, ki menijo, da je napadalec iz Southporta islamist. FOTO: Benjamin Cremel/AFP

Izgredniki so na policiste pred Downing Streetom v Londonu metali pločevinke in steklenice. Spopadi so bili tudi v Hartlepoolu, kjer so izgredniki napadli policiste s pirotehniko, steklenicami in jajci, zažgali so tudi policijski avtomobil.

V Manchestru se je nekaj deset ljudi zbralo pred hotelom Holiday Inn v središču mesta, po poročanju časnika Manchester Evening News je šlo za »protest proti prosilcem za azil, ki so trenutno nastanjeni v hotelu«.

Novi izgredi se dogajajo dan po podobnem incidentu v Southportu, kjer je bilo ranjenih 39 policistov. Po navedbah policije so bili tamkajšnji izgredniki večinoma pripadniki skrajnodesničarske skupine, povod za izgrede pa so bile najverjetneje dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec iz Southporta islamist.

17-letni napadalec je v angleškem obmorskem mestu v ponedeljek skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta poskušala zaščititi otroke med napadom, po katerem so umrle tri deklice. Najstnik, ki bo danes stopil pred sodišče v Liverpoolu, je obtožen treh umorov in desetih poskusov umora.