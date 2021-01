Po plazu na Norveškem iščejo žrtve

Pogled iz zraka. FOTO: Jaran Wasrud/AFP

Dva dneva po zemeljskem plazu, ki je zasul manjši kraj na jugu Norveške, so našli prvo smrtno žrtev, je danes sporočila norveška policija. Pred tem so poročali o desetih pogrešanih, med njimi je bilo več otrok.Zemeljski plaz je v sredo zjutraj zasul kraj Ask približno 40 kilometrov severovzhodno od Osla. Plaz, ki se razteza na območju, velikem 800 krat 350 metrov, je porušil več deset hiš in drugih poslopij, še več drugih pa je bilo močno poškodovanih. Domove je moralo zapustiti okoli 1000 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.Še dopoldne so poročali o desetih pogrešanih ljudeh, vključno z več otroki. Vodja operacijepa je popoldne sporočil, da so našli eno truplo. Podrobnosti o spolu in starosti prve smrtne žrtve plazu ni podal.»Mislimo, da še lahko najdemo preživele. Dejstvo, da smo nekoga našli, kaže, da smo na kraju, kjer bi lahko bili ljudje,« so še navedle oblasti. Po poročanju lokalnih medijev je na kraju reševalni helikopter in več reševalnih vozil.Iskanje pogrešanih poleg zimskega vremena otežujejo predvsem nestabilna tla. Dolgo so bila tako nestabilna, da na kraj nesreče sploh niso mogli peš. To so lahko storili šele danes, pred tem pa so preživele iskali zgolj s helikopterji in droni.