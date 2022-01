Po Sloveniji se začenja druga akcija Dnevi cepljenja

08.35 Južna Koreja bo začela uporabljati protivirusne tablete

Južna Koreja bo v petek začela bolnike s covidom-19 zdraviti s Pfizerjevimi protivirusnimi tabletami, so sporočili zdravstveni uradniki, navaja Guardian. Najmanj 21.000 tablet, imenovanih paxlovid, bo prispelo v četrtek in jih bodo poslali v približno 280 lekarn in 90 centrov za zdravljenje, je sporočila Korejska agencija za nadzor in preprečevanje bolezni (KDCA). Zdravilo se bo uporabljalo za zdravljenje več kot tisoč ljudi na dan, s prednostnimi skupinami, vključno z bolniki z visoko možnostjo za razvoj kritičnih simptomov, tistimi, starimi 65 let ali več, in tistimi z zmanjšano imunostjo, so sporočili iz KDCA.

07.20 Več kot 85 odstotkov ljudi v Afriki še ni prejelo cepiva

V Afriki več kot 85 odstotkov ljudi še ni prejelo niti enega odmerka cepiva, je včeraj na tiskovni konferenci v sredo povedal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Ne moremo končati akutne faze pandemije, če ne zapolnimo te vrzeli,« je, kot poroča Guardian, dodal Ghebreyesus. Program Covax je v regijo poslal prepotrebna cepiva, pri čemer naj bi bil milijardni odmerek cepiva dostavljen v prihodnjih dneh. Namen te svetovne pobude je zagotoviti pravičen dostop do cepiv proti covidu-19. Po Ghebreyesusovih besedah pri tem napredujejo: »Decembra je Covax poslal več kot dvojno število odmerkov, kot jih je poslal novembra, v prihodnjih dneh pa pričakujemo, da bo poslal milijardni odmerek.« Vendar pa je vodja WHO priznal, da je še dolga pot do cilja, da bi do sredine tega leta cepili 70 odstotkov prebivalstva vsake države. Desetodstotne precepljenosti medtem ni doseglo še 36 držav, 40-odstotne pa 90 držav.

FOTO: Daniel Beloumou Olomo/AFP

07.00 WHO opozarja, da je omikron še posebej nevaren za necepljene

Različica omikron je še posebej nevarna za tiste, ki niso bili cepljeni, je v sredo opozorila Svetovna zdravstvena organizacija, poroča Guardian. V WHO pojasnjujejo, da je globalni porast števila primerov povzročil omikron, ki je bolj prenosljiv od različice delta. »Čeprav omikron povzroča manj hudo obliko bolezni kot delta, ostaja nevaren virus, predvsem za necepljene,« je na tiskovni konferenci povedal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Velika večina ljudi, sprejetih v bolnišnice po vsem svetu, je necepljenih,« je dejal Tedros.

Po podatkih WHO se je število smrti po vsem svetu stabiliziralo na približno 50.000 na teden, kar pa po Ghebreyesusovem mnenju ne pomeni, da bi »morali ali smeli to število smrti tudi sprejeti«. Poudaril je, da čeprav cepiva ostajajo zelo učinkovita pri preprečevanju hude bolezni in smrti zaradi covida-19, prenosa virusa ne preprečujejo v celoti. Kot je še dejal, več prenosa pomeni več hospitalizacij, smrti, odsotnosti z delovnih mest, vključno z učitelji in zdravstvenimi delavci, ter več tveganja za pojav druge različice, ki bo še bolj prenosljiva in smrtonosna kot omikron. Pri tem je opozoril, da so zdravstveni delavci pod izjemnim pritiskom. Po nekaterih študijah naj bi jih med pandemijo več kot četrtina imela težave z duševnim zdravjem.

00.30 Cepilni centri bodo odprti od 8. do 20. ure, naročanje ne bo potrebno

Po Sloveniji bo od danes do sobote potekala že druga akcija Dnevi cepljenja pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. V akciji bodo sodelovali zdravstveni domovi, nekatere covidne bolnišnice in mobilne cepilne enote. V teh dneh bodo cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje na cepljenje pa ne bo potrebno. Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. »Vsakdo šteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci ob predstavitvi akcije dejal minister za zdravje Janez Poklukar.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bo akcija potekala od 7. do 20. ure, je v sredo povedala vodja koordinacije cepilnega centra Simona Repar Bornšek. Ob tem je izrazila upanje, da bo tako kot v času prve akcije v decembru tudi tokrat povečano zanimanje ljudi za cepljenje proti covidu-19. K udeležbi so pozvali tudi epidemiologi. Radi bi namreč dosegli večjo precepljenost prebivalstva proti covidu-19, da bi lažje prenesli pritisk koronavirusne različice omikron. Vsak odmerek cepiva je pomemben, še posebej ključen pa je poživitveni, je v torek dejal predstojnik mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič.

V sklopu prve akcije Dnevi cepljenja, ki je potekala med 19. in 23. decembrom, so v Sloveniji sicer opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19. Kot je takrat ocenil Poklukar, so s tem preprečili približno 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti.