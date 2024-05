Pod plazom na Papui Novi Gvineji bi lahko bilo pokopanih 300 ljudi, svarijo lokalne oblasti. Na območje plazu, ki se je v petek zjutraj sprožil v provinci Enga, približno 600 kilometrov od prestolnice Port Moresby, so že prispele reševalne enote. Do sedaj so našli trupla štirih žrtev, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil uslužbenec ZN.

»Pod gruščem, ki ga je nasul zemeljski plaz, trenutno še vedno iščemo ljudi,« je danes dejal lokalni voditelj Mark Ipuia in dodal, da se boji, da bi lahko pod plazom pokopanih okoli 300 ljudi.

Tako Združeni narodi kot tudi Rdeči križ trdita, da bi lahko bilo število smrtnih žrtev višje od sto, ob tem pa napovedujeta, da bodo lahko zanesljive ocene podali šele po nekaj dneh iskanja.

»Preverjeno število smrtnih žrtev je še vedno nejasno, predvidevamo pa, da je plaz prizadel ljudi, ki so živeli v približno 60 okoliških stavbah,« je za AFP dejal uslužbenec ZN. Na prizadetem območju je pred plazom sicer živelo slabih 4000 ljudi.

FOTO: Andrew Ruing Reuters

Lokalne oblasti in reševalne ekipe ob tem svarijo, da je nevarnost nadaljnjega proženja zemeljskih plazov še vedno velika. Petkov plaz pa je pod sabo pokopal tudi tako rekoč vso živino, polja, vrtove, uničil je tudi izvire čiste pitne vode.

Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku.

Predsednik papuanske vlade James Marape je svojcem umrlih v petek izrekel sožalje in napovedal, da bo na pomoč pri odpravljanju posledic plazu napotil civilno zaščito in vojsko. Pomoč je ponudila tudi Avstralija.

Območje, kjer se je sprožil plaz, sicer leži južno od ekvatorja, kjer so pogosta močna deževja. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.