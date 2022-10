Podjetje Lafarge kaznovano zaradi podpore terorističnih skupin

Francoski proizvajalec cementa Lafarge SA bo moral pravosodnemu ministrstvu ZDA plačati okoli 778 milijonov dolarjev kazni zaradi podpiranja terorističnih skupin v Siriji, so danes sporočili iz ministrstva. Lafarge je pred tem priznal, da je skupinam plačal skoraj 13 milijonov dolarjev, da je njegova sirska tovarna v letih 2013 in 2014 obratovala.

Podjetje je na zveznem sodišču v Brooklynu priznalo, da je oboroženim skupinam, vključno z Islamsko državo (IS), plačalo 12,8 milijona ameriških dolarjev (skoraj 13 milijonov evrov), da je Lafargeova sirska tovarna cementa v letih 2013 in 2014, ko so se druga podjetja umaknila iz države, delovala naprej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sredi državljanske vojne se je Lafarge odločil za nepredstavljivo odločitev in dal denar v roke IS, ene najbolj barbarskih terorističnih organizacij na svetu, da bi lahko še naprej prodajal cement,« je primer komentiral tožilec Breon Peace. »Lafarge tega ni storil le v zameno za dovoljenje za obratovanje svoje cementarne - kar bi bilo dovolj slabo - ampak tudi zato, da bi izkoristil svoj odnos z IS za gospodarsko prednost,« je dodal.

Podjetje se je ob priznanju krivde strinjalo z odvzemom 687 milijonov dolarjev in plačilom kazni v višini 90 milijonov dolarjev, navaja Reuters. »Lafarge SA in Lafarge Cement Syria sta prevzela odgovornost za dejanja posameznih vpletenih vodstvenih delavcev, ki so s svojim ravnanjem grobo kršili Lafargeov kodeks ravnanja,« so v izjavi navedli pri podjetju in dodali, da »globoko obžalujejo, da je do takšnega ravnanja prišlo« ter da so z ameriškim pravosodnim ministrstvom sodelovali pri reševanju zadeve.

V začetku leta je francosko sodišče razsodilo, da se je podjetje zavedalo, da je bil velik del njihovega denarja namenjen financiranju operacij IS. Lafarge je po notranji preiskavi priznal, da je njegova sirska podružnica plačevala oboroženim skupinam za pomoč pri zaščiti osebja v tovarni.