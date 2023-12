Pogajanja o novi prekinitvi ognja v zadnji fazi

V nadaljevanju preberite:

Danes v Kairu pod patronatom Egipta in Katarja ves dan potekajo intenzivna pogajanja o morebitni novi humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze. Sodeč po prvih informacijah iz Kaira bi lahko orožje v Gazi – najverjetneje za teden dni – potihnilo že v petek. V tem času naj bi Hamas in Izrael izmenjala za zdaj še neznano število talcev in zapornikov. Izraelske sile so v času pogajanj sicer bombardirale in raketirale celotno palestinsko enklavo.