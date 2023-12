Izrael namerava prevzeti nadzor nad celotno Gazo

V nadaljevanju preberite:

Šestdeset dni po Hamasovem morilskem pohodu po južnem Izraelu se izraelsko kolektivno kaznovanje Palestincev na območju Gaze in celostno uničevanje palestinske enklave nadaljuje s silovito močjo. Izraelske kopenske sile so s tanki in oklepniki vstopile v južno Gazo, kamor je izraelska vojska v prvih sedmih tednih bombardiranja in raketiranja nasilno pregnala skoraj milijon ljudi – tri četrtine prebivalcev Gaze je že moralo zapusti svoje domove. Toda občutek, skrajno strašljiv občutek je, da najhuje šele prihaja.

Popolnoma jasno je, da se izraelska vojska v Gazi – kljub diplomatskih naprezanjem, ki pa so sama po sebi brezzoba – ne namerava ustaviti. Eden od izraelskih ciljev, uničenje Hamasa, je namreč mogoč le s popolnim uničenjem Gaze. In več kot očitno je, da namerava skrajno desna vlada Benjamina Netanjahuja, ki ne kaže nikakršnih želja po umirjanju razmer, kaj šele po iskanju poti do trajnega premirja ali politične rešitve (dveh držav), storiti prav to – Gazo uničiti do točke, ko v palestinski obmorski enklavi ne bo več mogoče životariti. Kaj šele živeti.