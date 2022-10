Pohod na Rim 1922, zavzetje Rima 2022

V nadaljevanju preberite:

V Rimu vlado in vladanje naciji prevzema Giorgia Meloni, vodja stranke Bratje Italije. Je prva ženska na oblasti v vseh 77 letih republike, tudi prva voditeljica skrajne desnice po Benitu Mussoliniju.

Njena stranka velja za nadaljevanje fašistične, ki je bila po drugi vojni prepovedana. Vzniknila je spet z imenom Italijansko socialno gibanje (MSI), se preimenovala v Nacionalno zavezništvo, naposled pa letos na volitvah zmagala z imenom Bratje Italije.

Naključje je, da se obdobje Giorgie Meloni začenja natanko sto let po tem, ko se je končal zgodovinski »pohod na Rim«, leto dni dolg državni udar, ki ga je uprizoril duče. Za marsikoga to ni naključje. Če ne bi bilo Giorgie Meloni, ki se je povzpela na oblast z volitvami, ne z udarom, bi bil »pohod na Rim« bržkone samo spomin iz zgodovinskih knjig.

Urednik socialističnega glasila Il Popolo Benito Mussolini je leta 1919, ko je Italija hotela postati velika in se je veljakom zdelo, da je samo s slovensko Primorsko in Istro dobila premajhno nagrado po vsem, kar je prispevala v prvi vojni, ustanovil fašistično stranko, nekakšno na videz delavsko stranko proti delavcem. Veliki kapital, Cerkev in oblastniki so s tem dobili orožje za obračune s stavkajočimi industrijskimi in upornimi kmetijskimi delavci pa tudi z vsakršnimi manjšinami in vsemi neposlušnimi.