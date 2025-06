Policija in inšpekcija zaprli luksuzen resort na Pagu, gostje na cesti

Nenadno in dramatično zaprtje Noa Glamping Resorta je povzročilo veliko nezadovoljstvo med turisti. Policija je luksuzne bungalove zapečatila, ne da bi gostom omogočila, da bi v celoti pobrali svoje stvari, kar je sprožilo precej razburjenja. Gostje so bili obveščeni, da imajo le deset minut časa, da zapustijo prostore, saj je bil resort označen kot nelegalen. Na družbenih omrežjih so se zdaj pojavili posnetki in komentarji gostov, ki so izrazili razočaranje nad ravnanjem policije in uprave resorta.

Ena izmed gostij je zapisala, da je bila o zaprtju obveščena šele na dan dogodka, čeprav je bila odločitev sprejeta že teden dni prej, poroča Jutarnji list. Gostje so nato v visoki poletni vročini po otoku iskali nadomestne nastanitve. Na recepciji ni bilo zaposlenih, ki bi pojasnili situacijo ali pomagali pri vračilu denarja, trdijo. Drugi gost je poudaril, da so bile vse hišice zapečatene, vključno z recepcijo, njihove osebne stvari in denar pa so ostali znotraj.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje policiste na vhodu v resort in goste s kovčki pred vhodom. Generalna menedžerka resorta, Magdalena Matokanović, je v e-pošti izrazila obžalovanje zaradi nenadne in nepričakovane odločitve oblasti, ki je privedla do začasnega zaprtja resorta. Ob tem je gostom obljubila povračilo celotnega zneska rezervacij. Kljub temu so gostje kritični do pomanjkanja komunikacije.

Gostje so objavili tudi fotografije zapisnika Državnega inšpektorata, pritrjenega na vrata resorta, kjer je navedeno, da je bilo ustno odločitev o zaprtju sprejeto 9. junija, torej teden dni pred dejanskim zaprtjem. Vendar so gostje za odločitev izvedeli šele na dan dogodka, kar je povzročilo dodatno nezadovoljstvo.

Občina Kolan je poudarila, da je bila uprava resorta več dni pred akcijo obveščena o prihajajočem zaprtju in bi morala obvestiti goste ter se pripraviti na ukrep. »Situacija ni bila ustrezno obvladana,« so dodali. Uradnih pojasnil o razlogih za zaprtje še ni, domnevno pa naj bi šlo za nelegalno gradnjo.

Zadarska policija, ki je sodelovala pri zaprtju, je zapisala, da je šlo za akcijo državnega inšpektorata.

Gostje, občina in drugi deležniki pričakujejo jasna pojasnila, ki bodo razjasnila razloge za drastične ukrepe in omogočila nadaljnje korake.