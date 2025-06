Bijol na pragu Leedsa, Šeško se še pogaja; Arsenal zanj vmesna postaja?

V nadaljevanju preberite:

Slovenija bo po dolgem času imela nogometaša v premier league, po mnenju mnogih najboljši ligi na svetu, vsekakor pa najbogatejši in najbolj priljubljeni. Jaka Bijol bo postal drugi najdražji slovenski igralec, ko bo dokončno potrjen prestop iz Udineseja v Leeds United. Pred njim bo samo Benjamin Šeško, ki pa utegne vsak čas letvico dvigniti v višave, če bo okrepil vrste Arsenala, ki naj bi bil zanj pripravljen plačati do 100 milijonov evrov ...

Kdo je doslej pustil pečat v Angliji in kakšnega? Kateri so največji prestopi med slovenskimi in tujimi nogometaši? Kje se je zataknilo v pogovorih med Arsenalom in Šeškom po poročanju angleških medijev?