Popoln kolaps izraelskih varnostno-obveščevalnih struktur

Sobotni izjemno usklajeni, organizirani in vodeni napad islamističnega gibanja Hamas na Izrael je najhujši udarec, ki ga je Izrael – to velja tako za politično vodstvo, vojsko in, predvsem, varnostno-obveščevalne strukture – doživel po jomkipurski vojni pred točno petdesetimi leti. Podobe mrtvih številnih mrtvih civilistov in vojakov bodo skupaj z mnogimi Izraelci, ki so jih Hamasovci ugrabili in odpeljali v Gazo, močno spremenile Izrael in ga še dolgo, dolgo preganjale.

Nihče v Izraelu ni verjel, da je Hamas skupaj s svojimi pomočniki – in močno zunanjo pomočjo – sposoben izvesti tako kompleksno in učinkovito vojaško operacijo. In to na izraelskih tleh. Predvsem zato ne, ker je Izrael središče razvoja vojaške tehnologije in tudi tehnologije nadzora – izraelske varnostno-obveščevalne službe nadzirajo vsakdan večine Palestincev.