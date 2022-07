Ne pričakujemo lune, zahtevamo zgolj petino prvotne Palestine

V nadaljevanju preberite:

Z novo slovensko vlado se je spet odprla priložnost, da Slovenija končno prizna Palestino. V Ljubljani je tako že bil na obisku Salah Abdel Šafi, veleposlanik predstavništva Palestine. »Prišel sem, da bi se pogovoril z novo vlado, ji predstavil naša pričakovanja in poslušal njihovo stališče,« je dejal.

Pisarno ima na Dunaju, saj je veleposlanik v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški. Čeprav je njegov položaj političen, zagotavlja, da so njegova vrata odprta vsem Palestincem, tudi tistim, ki se ne strinjajo s sedanjim palestinskim političnim vrhom. »Kot palestinski veleposlanik predstavljam vse Palestince, ne samo Fataha. Nikoli nikogar ne vprašam, koga je volil. Nisem politik, ampak ambasador. Predstavljam Palestino in ne politične stranke,« je zatrdil na pogovoru v Ljubljani, potem ko je istega dne imel tudi sestanek s predstavniki slovenske vlade.

Tudi v slovenskem parlamentu mi je marsikdo rekel, da je Slovenija majhna država in da ni razlike, ali prizna Palestino ali ne. Do zdaj nas je v Evropski uniji priznala zgolj Švedska, zato bi imelo veliko težo tudi priznanje Slovenije. Nikakor ne gre samo za simboliko, temveč za bistveno več.

Norost je, da kdorkoli pravi, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Agresor ne more imeti pravice do samoobrambe, takšno razmišljanje je žalitev za človeško inteligenco. Pravica do obrambe zasedenega ozemlja ne obstaja. Zato je žaljivo, da kdorkoli izobesi samo izraelsko zastavo, zastavo okupatorja, ki je na našem ozemlju že 55 let.

Vsi največji mednarodni igralci podpirajo rešitev dveh držav. Evropska unija, ZDA, Kitajska, Rusija, Afriška unija … Vsi govorijo o rešitvi dveh držav, toda zelo malo jih priznava obe državi. Če podpirate rešitev dveh držav, ne morete priznavati samo ene države.

Zaradi vojne v Ukrajini zdaj vsi kričijo o mednarodnem pravu, ampak mednarodno pravo ni jedilnik à la carte, da izbereš samo tisto, kar ti je všeč. Mednarodno pravo mora veljati za vse, ali pa nima smisla.