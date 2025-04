Porodi so vsako leto pogubni za več kot 700 žensk

Vse matere si zaslužijo, da dajo življenje, ne da bi pri tem tvegale lastno življenje. A kljub tej »mantri«, ki naj bi veljala za ves svet, zaradi zapletov pri porodu, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, vsako leto umre več kot 700 žensk.

Najnižjo stopnjo umrljivosti mater med vsemi regijami Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), in sicer 11 smrti na 100.000 živorojenih otrok, ima Evropska regija SZO, ki obsega 53 držav članic v Evropi in Srednji Aziji, vključno s Kavkazom, Turčijo in Izraelom. Od leta 2000 je zdravstvenim delavcem, znanstvenikom, humanitarcem in civilni družbi umrljivost mater uspelo znižati za 56 odstotkov.

A slika je v resnici bolj zapletena. Čeprav je regionalno povprečje nizko, zmanjšanje umrljivosti mater ni enakomerno porazdeljeno, saj še vedno obstajajo pomembne razlike med državami. Zaradi pomanjkanja naložb in dostopa do kakovostnih storitev za njihovo zdravje je neenakosti v zdravju še vedno preveč.

V petnajstih državah od 53 v evropski regiji je stopnja umrljivosti mater višja od regionalnega povprečja, v devetih so v obdobju 2020-2023 beležili porast, več kot ducat drugih pa jih ni doseglo napredka.

Po ocenah SZO obstajajo tri ključne dejavnosti, ki bodo pomagale zmanjšati umrljivost mater: univerzalna zdravstvena oskrba, vključno z dostopom do celovitih storitev za materinsko zdravje in s podporo duševnemu zdravju nosečnice in novopečenih mater; vlaganja v izobraževalne in informativne kampanje, ki bodo materam zagotovile dovolj znanja o prehrani, pripravi na porod in o oskrbi po porodu; nujno pa je poskrbeti tudi za nujno porodniško oskrbo v primeru zapletov bodisi pri materah bodisi pri novorojencih.

Na severu najnižja umrljivostna stopnja mater ...

Novorojenček. FOTO:Shutterstock

Najnovejši podatki razkrivajo, da imajo severno- in zahodnoevropske države, med njimi Nemčija, Nizozemska, Švedska, Finska in Norveška, najnižjo stopnjo umrljivosti mater v regiji, to je do pet 5 smrti na 100.000 živorojenih otrok. To je rezultat širokega dostopa do univerzalne zdravstvene oskrbe z obsežno pokritostjo materinskih storitev, usposobljene pomoči pri porodu, vključno z nego, ki jo vodijo babice, močnih sistemov za nujno porodniško oskrbo, nizkih socialno-ekonomskih razlik in močnih politik enakosti spolov.

… na jugu mešano …

Južna Evropa kaže mešane trende stopnje umrljivosti mater. Ta je v Italiji, Španiji, Grčiji in na Portugalskem na splošno nizka, kar gre pripisati omejitvam na področju financiranja zdravstva in naraščajočim zdravstvenim razlikam, ki jih je mogoče opaziti med migranti.

… na vzhodu višje od povprečja

Podatki iz Vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana kažejo na višjo stopnjo umrljivosti mater od povprečne. Vendar so po ocenah SZO v zadnjih 25 letih nekatera od teh območij zmanjšala stopnjo umrljivosti celo za 75 odstotkov. Posebej izstopa Belorusija, ki velja za eno od dveh članic evropske regije, kjer na 100.000 živorojenih otrok beležijo le eno smrt.

Napredek prav tako beležijo v državah Srednje Azije.

Manj kot tisoč smrti mater v evropski regiji letno je uspeh, a po drugi strani je že smrt zgolj ene matere, ki bi jo bilo moč preprečiti, preveč – ker si vsaka – tako SZO - zasluži varen porod.