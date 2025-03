Zdravniki: Mi bomo preživeli, tragedija bo za paciente

V nadaljevanju preberite:

»Delam v Porodnišnici Postojna, en dan na teden pa v zasebni ambulanti kot samostojna podjetnica. Kako se bom odločila, če bo novela zakona o zdravstveni dejavnosti sprejeta, še ne vem. Vem pa, da bom, če ne bo dovoljeno delati v obeh sistemih, v vsakem primeru delala manj,« pravi Nataša Tul Mandić, specialistka ginekologije in porodništva ter redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Sogovornica je prepričana, da je predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga danes obravnava državni zbor, korak v napačno smer, saj predvideva omejevanje dela zdravnikov v razmerah, ko teh močno primanjkuje. »Tudi če bom ostala v javnem sektorju, kjer sem zaposlena za 80 odstotkov delovnega časa, se ne nameravam zaposliti za sto odstotkov. Raje bom imela več prostega časa. Skrbi me tudi, ali bomo lahko še naprej delali s študenti in na fakulteti. Tistih 20 do 25 pacientk, ki jih na teden pregledam v zasebni ambulanti, bo najverjetneje iskalo pregled v bolnišnici in bo dodatno obremenilo javni sistem,« razloži. Če pa se bo odločila za zasebni sektor, pričakuje, da bo tam dela gotovo dovolj. »Podobno razmišljajo tudi mnogi moji kolegi,« poudari. Vsak odhod zdravnika se pozna pri delu v javnem zavodu, še pravi, saj je zaradi kadrovske stiske zdravstveno osebje že zdaj močno preobremenjeno.

Kako spremembe zdravstvene zakonodaje, ki se nam obetajo, ocenjujejo v različnih zdravniških organizacijah in zdravstvenih zavodih? Kaj bo drugače za paciente?