Revolucija v kontracepciji: razvijajo prvo ​»moško tabletko« brez hormonov

Moški imajo danes na voljo le dve obliki (varne) kontracepcije: kondom in vazektomijo. Ženske pa lahko izbirajo med več kot dvajsetimi metodami – od hormonskih tabletk, obližev in materničnih vložkov (IUD) do vsadkov in vaginalnih obročkov. A kljub temu številne metode za ženske prinašajo neželene stranske učinke, kot so hormonska nihanja, glavoboli, pridobivanje teže ali motnje razpoloženja. Poleg tega zahteva večina metod dosledno uporabo ali invazivne posege v telo.

Moški pa, razen kondoma, nimajo nobene primerljive metode, ki bi bila učinkovita, varna, povratna in hkrati ne bi vplivala na njihove hormone. To se zdaj morda spreminja – raziskovalci z Univerze v Minnesoti razvijajo prvo nehormonsko moško kontracepcijsko tabletko z imenom YCT-529, ki že uspešno prestaja klinična testiranja in obeta pomemben preobrat v razumevanju kontracepcije.

Zdravilo YCT-529 je plod sodelovanja med Fakulteto za farmacijo Univerze v Minnesoti, Kolumbijsko univerzo in podjetjem YourChoice Therapeutics. Ključno prednost predstavlja dejstvo, da ne vpliva na moške hormone, temveč zavira nastajanje semenčic s ciljanjem na retinoidno signalno pot v testisih – to je biološki mehanizem, povezan z vitaminom A, ki je ključen za spermatogenezo, piše Communications Medicine.

Na prvi pogled se morda zdi, da vitamin A nima nobene zveze z moško kontracepcijo. V resnici pa ima zelo pomembno vlogo – ne toliko zaradi tega, kar poznamo iz vsakdanjega življenja (na primer za dober vid), ampak zato, ker sodeluje pri nastajanju semenčic. V telesu vitamin A (oziroma njegova posebna oblika, imenovana retinojska kislina) deluje kot sporočilna snov. Z vezenjem na posebne beljakovine v celicah – receptorje – telesu »sporoča«, naj začne ali nadaljuje nekatere pomembne procese. Eden od teh procesov je spermatogeneza, torej nastajanje moških spolnih celic, semenčic. Kako zdravilo YCT-529 to uporabi v svojo korist? Zdravilo YCT-529 se osredotoča prav na to signalno pot. Deluje tako, da zablokira receptorje, na katere se običajno veže retinojska kislina. Ko teh signalov ni, telo začasno preneha proizvajati semenčice. A to ne vpliva na druge moške hormone, kot je testosteron – zato zdravilo ne povzroča težav z libidom, razpoloženjem ali mišično maso. Znanstveniki pravijo, da je ta pristop podoben kot »ugasniti stikalo samo v eni sobi, ne pa izklopiti elektrike v celem stanovanju«. Zdravilo torej ne vpliva na druge pomembne funkcije vitamina A v telesu, kot so imunski sistem, koža ali rast celic. In najpomembneje: učinek je začasen Ko moški preneha jemati zdravilo, se receptorji znova aktivirajo, telo pa začne normalno proizvajati semenčice. V testih na živalih (miših in opicah) se je plodnost povrnila v nekaj tednih. To pomeni, da zdravilo ni trajno, temveč deluje samo, dokler ga moški uporablja.

Po podatkih raziskovalcev je skoraj polovica vseh nosečnosti v ZDA in po svetu nenačrtovanih. FOTO: Shutterstock

Testiranja na miših so pokazala, da zdravilo v štirih tednih povzroči neplodnost in ima 99-odstotno učinkovitost pri preprečevanju zanositve. Pri samcih primatov pa so raziskovalci opazili občutno zmanjšanje števila semenčic že po dveh tednih jemanja. Po prenehanju uporabe so se tako miši kot primati v celoti opomogli – miši so ponovno postale plodne v šestih tednih, primati pa v 10 do 15 tednih, ugotavljajo poročajo raziskovalci z Univerze v Minnesoti.

Pomembno je tudi, da v študijah (zaenkrat) niso zaznali nobenih stranskih učinkov.

V spodnji tabeli so zbrane najpogosteje uporabljene metode kontracepcije in njihova ocenjena učinkovitost pri popolni (pravilni) uporabi. Te vrednosti izhajajo iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Ameriškega kolidža za porodništvo in ginekologijo (ACOG), Guttmacherjevega inštituta ter Centra za nadzor in preprečevanje bolezni ZDA (CDC). Vse številke so povprečene vrednosti iz več študij in kliničnih preskušanj.

Klinične študije že potekajo

Podjetje YourChoice Therapeutics je leta 2024 uspešno izvedlo prvo fazo kliničnih preskušanj na ljudeh, v kateri so potrdili varnost zdravila. Trenutno poteka druga faza testiranj, ki preverja učinkovitost in morebitne dolgoročne posledice.

Izvedli so začetno klinično preskušanje faze Ia, v katerem je sodelovalo 50 moških, starih med 28 in 70 let. FOTO: Shutterstock

Izvedli so začetno klinično preskušanje faze Ia, v katerem je sodelovalo 50 moških, starih med 28 in 70 let. To preskušanje je ocenjevalo varnost in prenašanje YCT-529 pri različnih odmerkih ter ni zaznalo pomembnih varnostnih težav ali resnih neželenih učinkov. Trenutno poteka 28-dnevno preskušanje, ki bo ocenilo vpliv zdravila na število spermijev, sledilo pa mu bo 90-dnevno preskušanje faze IIb, načrtovano za začetek drugega četrtletja leta 2025, piše Reuters.

»Ta študija je postavila temelje za nadaljnja preskušanja zdravila YCT-529 na ljudeh, ki trenutno potekajo zelo uspešno«, je povedala Nadja Mannowetz, glavna raziskovalka in soustanoviteljica podjetja YourChoice Therapeutics, navaja Happiest Health Network.

Pomisleki

Kljub obetavnim rezultatom se pri razvoju moške nehormonske kontracepcijske tablete, kot je YCT-529, pojavljajo številni pomisleki. Eden glavnih je vpliv na signalizacijo vitamina A, ki ima pomembno vlogo pri različnih telensih funkcijah, vključno z imunskim sistemom. Strokovnjaki, kot je Richard Sharpe z Univerze v Edinburghu, zaradi tega opozarjajo na možnost stranskih učinkov.

Kljub tem izzivom predstavlja razvoj YCT-529 pomemben korak k večji enakosti spolov na področju kontracepcije. Trenutne klinične študije bodo ključne pri določanju varnosti in učinkovitosti tega zdravila pri ljudeh.

Zakaj to pomeni preobrat?

Po podatkih raziskovalcev je skoraj polovica vseh nosečnosti v ZDA in po svetu nenačrtovanih. Zanesljiva kontracepcijska metoda za moške bi bistveno razširila nabor zaščitnih sredstev in omogočila enakopravnejšo delitev odgovornosti med partnerjema. »Zanesljiva in varna moška tabletka bi moškim omogočila več avtonomije, parom pa več izbire«, je poudarila profesorica Gunda Georg, vodilna raziskovalka z Univerze v Minnesoti.

Hormonske tabletke lahko povzročijo vrsto stranskih učinkov – od glavobolov, nihanj razpoloženja in povečanja telesne teže do resnejših zapletov, kot so krvni strdki ali težave s krvnim tlakom. Poleg tega je breme kontracepcije skoraj povsem na strani žensk. FOTO: Shutterstock

Danes kontracepcijske tabletke uporablja več sto milijonov žensk po vsem svetu – gre za eno najpogostejših metod za preprečevanje neželene nosečnosti. Slovenija tu ni izjema: po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sodijo hormonski kontraceptivi med najpogosteje predpisana zdravila ženskam, zlasti v starostni skupini med 18. in 30. letom. A čeprav so učinkovite, niso brez tveganj.

Hormonske tabletke lahko povzročijo vrsto stranskih učinkov – od glavobolov, nihanj razpoloženja in povečanja telesne teže do resnejših zapletov, kot so krvni strdki ali težave s krvnim tlakom. Poleg tega je breme kontracepcije skoraj povsem na strani žensk.

Prav zato znanstveniki poudarjajo, da bi prihod moške tabletke, kot je YCT-529, pomenil pomemben korak k pravičnejši delitvi odgovornosti. Ker ne vsebuje hormonov in ne povzroča trajnih sprememb, bi moški lahko končno imeli svojo lastno, zanesljivo in povratno metodo za načrtovanje družine.

Če bodo rezultati druge faze testiranj pozitivni, bo sledila tretja faza na večjih skupinah ljudi. Če se bo zdravilo izkazalo za učinkovito, bi lahko v nekaj letih postalo prva komercialno dostopna moška kontracepcijska tabletka – brez hormonov, brez invazivnih posegov in brez stranskih učinkov.