Poslušanje, poštenje, kompetence

Regionalne in departmajske volitve so minile, politika se lahko zdaj osredotoči izključno na predsedniško kampanjo. Nemalo imen kandidatov za Elizej je že znanih, tudi uradno objavljenih kandidatur je precej, predsednik države Emmanuel Macron pa še ni sprejel dokončne odločitve, čeprav so mu domala vse javnomnenjske ankete napovedale drugi mandat. A kakor so ga citirali domači mediji, je še »prezgodaj«, da bi bil trdno prepričan o vnovični kandidaturi, vse da bo odvisno od odločitev, »tudi ­nekaterih težkih«.