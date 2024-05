Postali so prvaki države, ki je ne marajo

V nadaljevanju preberite:

Nogometni klub Borac iz Banjaluke, ki si je krog pred koncem prvenstva zagotovil naslov državnega prvaka Bosne in Hercegovine, se je včeraj proti dosedanjim državnim prvakom HŠK Zrinjski iz Mostarja pomeril še na povratni tekmi finala državnega pokala in izgubil. Še preden so igralci enega ali drugega kluba včeraj prvič brcnili žogo, so nogometaši Borca skupaj s publiko na domačem stadionu izžvižgali himno BiH, vlada entitete Republika Srbska pa je napovedala, da bo pozvala k mirnemu razhodu države.