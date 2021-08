Potni list za pritisk na cepilne omahljivce

V nadaljevanju preberite:

Njegov prvotni namen je bil varno obuditi svobodno gibanje znotraj Unije, toda dober mesec dni pozneje je evropsko digitalno potrdilo za države članice postalo tudi priročno orodje za domačo rabo. Koda, ki izkazuje precepljenost, prebolelost ali negativni test, je postala pogoj za kopico vsakdanjih dejavnosti in – za nekatere kontroverzen – vzvod pritiska na cepilne omahljivce.



Evropsko digitalno covidno potrdilo se je za zdaj izkazalo kot uspešen projekt: od 1. julija je bilo izdanih več kot 300 milijonov dokazil, dokument, ki predvsem za cepljene in prebolevnike poenostavlja potovanja, je prav tako pripomogel k oživitvi mobilnosti na stari celini. To se kaže tudi v prebujanju letalskega prometa, ki je prejšnji mesec presegel pričakovanja in dosegel 65 odstotkov tistega iz rekordnega leta 2019. Poleg prestopanja meja velik del sedemindvajseterice zdaj, ko so cepiva splošno dostopna, uporabo digitalnega potrdila širi še na druge vsakdanje dejavnosti in storitve znotraj svojih meja. Kje in kdaj je treba pokazati potrdilo, je po državah različno določeno.