Potres na Vanuatuju zahteval več kot deset življenj

V potresu z magnitudo 7,3, ki je v torek prizadel Vanuatu in povzročil ogromno gmotno škodo, je življenje izgubilo najmanj 14 ljudi, so danes sporočile oblasti tihomorske otoške države. Iskanje preživelih se medtem nadaljuje. Danes naj bi na arhipelag prispele tudi reševalne ekipe iz Avstralije in Nove Zelandije.

V potresu je umrlo najmanj 14 ljudi, več pa je poškodovanih in pogrešanih, je danes sporočil vanuatujski nacionalni urad za obvladovanje naravnih nesreč. Obenem je potres povzročil precejšnjo škodo na infrastrukturi. Za komercialno rabo sta zaprta tako pristanišče kot letališče v prestolnici Port Vila.

Iskanje preživelih in odstranjevanje ruševin se medtem nadaljuje. Avstralija in Nova Zelandija sta sporočili, da nameravata danes na arhipelag poslati reševalne ekipe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iskanje preživelih in odstranjevanje ruševin se nadaljuje. FOTO: AFP

Središče potresa je bilo po podatkih ameriškega geološkega inštituta (USGS) na globini 57 kilometrov, približno 30 kilometrov od obale glavnega otoka Efate. Pristojne oblasti so sprva izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so kmalu zatem javili, da je nevarnost mimo.