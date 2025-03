Zaradi pirotehnike zagorelo v klubu v Severni Makedoniji, več kot 50 mrtvih

Severno Makedonijo je pretresel smrtonosen požar, ki je ponoči izbruhnil v klubu v kraju Kočani. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 51 ljudi, poškodovanih jih je več kot sto, poroča spletni portal SDK. Število ranjenih naj bi preseglo kapacitete lokalne bolnišnice, zato so jih več prepeljali na zdravljenje v Skopje.

Klub v kraju okoli 100 kilometrov severno od Skopja je v soboto gostil koncert skupine DNK, na katerem je bilo okoli 1500 ljudi, večinoma mladih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovenija pretresena nad uničujočim požarom v Severni Makedoniji Predsednik vlade Robert Golob je danes izrazil pretresenost nad smrtonosnim požarom v Severni Makedoniji. Ob tem je izrekel sožalje makedonskemu kolegu Hristjanu Mickoskiju. Pretresenost in sožalje so izrekli tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. »Pretresen nad nočnim tragičnim dogodkom v Kočanih, izrekam iskreno sožalje predsedniku vlade Hristjanu Mickoskiju, svojcem in bližnjim žrtev. Moje misli so s prebivalstvom naše prijateljske Severne Makedonije,« je na družbenem omrežju X sporočil Golob. Podobno sporočilo so posredovali z ministrstva. »Presunjeni in užaloščeni spremljamo novice o uničujočem požaru v klubu Pulse v Kočanih. Slovenija je pretresena ob izgubi toliko mladih življenj. Izražamo iskreno sožalje vsem družinam žrtev in prebivalcem Severne Makedonije,« so zapisali na omrežju X.

Po poročanju lokalnih medijev je požar izbruhnil zjutraj okoli 3. ure po lokalnem času v klubu Pulse v Kočanih. Koncert skupine DNK pa se je začel okoli polnoči. Ogenj se je razširil na strop in streho kluba, ki sta hitro zgorela. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo stavbo v plamenih in dim, ki se vije v nočno nebo, navaja spletni portal Metro. Po informacijah notranjega ministrstva je požar izbruhnil zaradi uporabe pirotehnike, navaja nemška tiskovna agencija DPA in spletni portal Rferl.

Več fotografij, posnetih s prizorišča, in objavljenih na družbenih omrežjih, prikazuje ogenj, ki se širi po stropu, druge fotografije pa prikazujejo gasilce, ki nosijo ljudi iz kluba, navaja Metro.

Makedonski televizijski kanal Kanal 5 je poročal, da je notranji minister Pance Toshkovski na kraju nesreče, na poti pa je tudi premier Hristijan Mickoski. Državno tožilstvo Severne Makedonije je v izjavi sporočilo, da so »na kraju dogodka vse pristojne službe: »Kočanskemu tožilstvu bodo dane na razpolago vse zmogljivosti tožilstev za nujno ukrepanje,« so sporočili.

Poročali so, da je po izbruhu požara prišlo do stampeda, kar je povzročilo več poškodb, vključno z opeklinami in zadušitvijo.