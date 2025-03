Zakaj v Srbiji, kandidatki za EU, tudi bogati raje molčijo, kot govorijo?

V nadaljevanju preberite:

Mesece protestov v Srbiji je kronal velikanski shod v prestolnici, predsednik Aleksandar Vučić je tokrat priznal množičnost ter ljudi spet pozval, naj se vrnejo v normalno življenje. »Zelo bi vam bili hvaležni, če nas zaradi občutljivosti srbskega trga ne omenjate,« je bil odgovor na vprašanja o vplivu krize na njihovo delo, ki smo ga dobili po telefonu od enega vodilnih slovenskih vlagateljev v Srbijo, in priča o pomembnosti dogajanja v državi.

Študentske demonstracije za delujoče institucije in proti korupciji, ki potekajo že od novembra lani, je v soboto kronal shod z rekordno udeležbo. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve se je zbralo 107.000 ljudi, arhiv javnih shodov pa poroča o 275.000 do 325.000 udeležencih. Šestinpetdeset udeležencev je bilo poškodovanih in 22 aretiranih ter več sto popolnoma uničenih traktorjev, ki jih je okoli parka pred skupščino postavila oblast, da bi pred napadi zaščitila v parku taboreče privržence.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki sicer omalovažuje množičnost študentskih shodov, je priznal, da je bilo tokrat presenetljivo veliko udeležencev, predvsem tistih iz notranjosti države. Napovedal je, da se bo oblast iz tega poskušala česa naučiti. »Poglejmo, zakaj so bogati jezni. Kaj smo naredili, da so tako jezni? Danes ni bilo na protestu niti enega revnega človeka,« je dejal predsednik, ki sam o sebi trdi, da živi le od svoje plače.