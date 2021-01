Poziv k dodatnim sankcijam Rusije

Tudi podporniki Navalnega ne mirujejo

Navalni: ob prihodu v Rusijo aretiran. Foto: Maxim Shemetov/Reuters Pictures

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Bruslju ostro obsodili aretacijo ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega ob vrnitvi v domovino. V popoldanski razpravi z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom unije Josepom Borrellom so po poročanju STA pozvali k dodatnim sankcijam EU proti Rusiji zaradi aretacije.Kot so sporočili iz Evropskega parlamenta, so poslanci tudi pozvali ruske oblasti, naj nemudoma izpustijo Navalnega, ob tem pa poudarili, da aretacija in način, kako je bila izvedena, nista v skladu z mednarodnim pravom in rusko ustavo. Spomnimo: Navalni se je v nedeljo po več mesecih bivanja v Nemčiji zaradi zastrupitve z novičokom vrnil v Rusijo. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, včeraj pa po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.Evropski poslanci so pozvali tudi k razširitvi sankcij unije proti Rusiji na tiste, ki so vpleteni v pridržanje Navalnega. Predlagali so, naj unija v ta namen uporabi svoj novi sistem sankcij za kršitelje človekovih pravic. Ta v primeru resnih kršitev omogoča neposredno kaznovanje posameznikov, podjetij ter državnih in nedržavnih organov po vsem svetu. Nekateri poslanci so kot možno sankcijo predlagali ustavitev del na plinovodu Severni tok 2.Več evropskih parlamentarcev je ocenilo, da se ruski predsednik Vladimir Putin boji, da bi se ponovil scenarij beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka, zato si na vso moč prizadeva utišati kritike svojega režima.O resoluciji v zvezi z aretacijo Navalnega bo Evropski parlament glasoval v četrtek.Ekipa ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je danes objavila obsežen video o skrivni palači ob Črnem morju, vredni več kot milijardo evrov, ki naj bi bila last ruskega predsednika Vladimirja Putina. V videu trdijo, da si je Putin ob obali Črnega morja zgradil skrivno kraljestvo, 39-krat večje od Monaka, ki je vredno 1,1 milijarde evrov.Kompleks, ki ga opisujejo kot najdražjo palačo na svetu, se razprostira na okoli 7800 hektarjih, v njem pa so cerkev, amfiteater, čajnica in pristajališče za helikopterje, razkriva video z naslovom Palača za Putina. Zgodba o največji podkupnini.Dvourni posnetek vsebuje tudi obtožbe o zlorabah javnih sredstev in zlorabi položaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Film, ki so ga danes objavili na Youtubu, je imel v prve pol ure pol milijona ogledov.Kremelj se za zdaj na video še ni odzval. Video so pripravili, medtem ko je bil Navalni na zdravljenju v Nemčiji po zastrupitvi z novičokom avgusta lani. Ob vrnitvi v Rusijo ga je želel predstaviti sam, vendar so ga v nedeljo ob prihodu aretirali.