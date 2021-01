Poziv k odgovornemu dialogu vseh strani

Dialog za Katalonijo je naslov manifesta , ki so ga izdali pri katalonski civilnodružbeni organizaciji Òmnium Cultural in se v njem zavzeli za »konec političnega zatiranja, amnestijo za vse kazensko preganjane in pravico Kataloncev, da sami odločijo o svoji politični prihodnosti«. Kakor so poudarili, so Katalonci že večkrat večinsko izrazili željo po demokratičnem glasovanju; da je prav to osnovno orodje demokracije najboljša pot iz političnih konfliktov tovrstne narave, pa da kažejo tudi izkušnje iz Quebeca in Škotske.Špansko vrhovno sodišče je oktobra 2019 obsodilo dva civilnodružbena aktivista in sedem politikov na devet do 13 let zapora, čemur so oporekali v nekaterih mednarodnih človekoljubnih organizacijah, k takojšnji izpustitvi zapornikov in oprostitvi kazni pa so v imenu pravice do mirnega zborovanja in svobode izražanja pozvali tudi v delovni skupini Združenih narodov, ki preučuje samovoljna oziroma neutemeljena pridržanja.​Pod manifest Dialog za Katalonijo se je podpisalo okoli petdeset svetovnih osebnosti, od intelektualcev, tudi nobelovcev, do politikov, med njimi nekdanji slovenski predsednikter zunanja ministrain