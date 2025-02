Pravosodno ministrstvo odstopilo od obtožnice newyorškega župana

Pravosodno ministrstvo ZDA je v petek zvezno sodišče v New Yorku zaprosilo, naj zavrže obtožnico proti županu Ericu Adamsu zaradi korupcije. To so morali storiti neposredno iz Washingtona, potem ko noben zvezni tožilec iz New Yorka ni upošteval ukaza iz prestolnice. O prošnji ministrstva mora odločiti pristojni sodnik, poročajo ameriški mediji.

Sodni proces proti demokratu Adamsu zaradi domnevnega prejemanja denarja od turških virov v zameno za politične usluge v mestu, bi se moral začeti aprila. Prošnjo je sodišču poslal namestnik pravosodne ministrice ZDA Emil Bove, ki je pred tem to naročil vršilki dolžnosti zvezne tožilke v New Yorku Danielle Sassoon, vendar je raje odstopila s položaja.

Bove je potem ukazal, naj prošnjo za odstop od obtožnice sodišču pošljejo iz Urada za javno integriteto v Washingtonu, vendar je tam potem odstopil vršilec dolžnosti direktorja skupaj z dvema namestnikoma. V petek je potem odstopil tudi vodilni tožilec proti Adamsu Hagan Scotten in Bove je pismo sodišču o odstopu od obtožnice moral poslati sam.

Odstop tožilcev je doslej najodmevnejši upor proti ukrepom Trumpove vlade v ZDA, vodijo pa ga konservativni pravniki oziroma vršilci dolžnosti, ki jih je po prisegi na odgovorne položaje imenoval Trump. »To so tožilci, ki bi tako ali tako šli. To so ljudje iz prejšnje vlade, ampak nič ne vem o tem,« je v petek novinarjem povedal Trump.

Adams se je po obtožnici lani povezal s Trumpom in mu po navedbah medijev obljubil sodelovanje pri deportacijah nezakonitih priseljencev. New York je tako imenovano mesto zavetišče, kjer lokalni policisti ne sodelujejo z zveznimi pri uveljavljanju zakonodaje o priseljencih.

Scotten je v odstopni izjavi zapisal, da je Bove zaradi Trumpa opustil svojo pravno etiko, poroča CNN. »Naši zakoni in tradicija ne dovoljujejo uporabo tožilskih pooblastil za vpliv na izvoljene uradnike. Morda boš našel nekoga, ki je dovolj neumen ali strahopeten, da bo vložil to prošnjo, vendar jaz je ne bom,« je zapisal Scotten.

Newyorški zvezni tožilci so ogorčeni, ker želi Trumpova vlada odstopiti od obtožnice, vendar z možnostjo, da jo ponovno vloži, če Adams ne bo sodeloval pri deportacijah. Zadnjo besedo bo imel sodnik, vendar se postopek proti Adamsu nekaj časa ne bo nadaljeval.