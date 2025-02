Za Evropo so ZDA večja civilizacijska nevarnost kot Rusija

V nadaljevanju preberite:

Tehnološko gledano smo s prodorom kitajske platforme deepseek teden preživeli med oblaki. Na zemlji so se dogajale podobne stvari, središče dogajanja je seveda Trumpova nova »zlata« podoba ZDA. V še bolj prizemljenih okoliščinah bo veljalo omeniti študentske proteste v Srbiji, ki so na evropskem prizorišču za razliko od prodora desničarskih in populističnih gibanj unikatno usmerjeni prav proti enemu od njih. Sklepno vprašanje Quo vadis, Europa? (ne le) tedenskega dogajanja bo seveda namenjeno EU, kajti zdi se, da ji Trumpove ZDA utegnejo postati večja nevarnost kot kateri koli doslej razglašeni realni ali namišljeni sovražnik.