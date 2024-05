Pravosodno ministrstvo ZDA toži prodajalca vstopnic Ticketmaster

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v četrtek vložilo obsežno protimonopolno tožbo proti podjetju za prodajo vstopnic na internetu Ticketmaster in starševskemu podjetju Live Nation Entertainment, poročajo ameriški mediji.

Ticketmaster skoraj povsem obvladuje trg za velike prireditve, kot so koncerti, športne tekme in druge, ob prodaji vstopnic pa zaračuna visoko provizijo.

Tožba, ki je bila vložena na zveznem sodišču na Manhattnu, navaja, da je podjetje več let zlorabljalo prevladujoči položaj na trgu za višanje cen vstopnic, izrivanje konkurence in omejevanje izbire tako za potrošnike kot tudi za umetnike in prizorišča. »Čas je, da razbijemo ta monopol,« je v Washingtonu dejal pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

Kongres pripravil zaslišanja

Vlada predsednika Joeja Bidna je ukrepala, potem ko so lani zasoljene cene vstopnic za koncertno turnejo popularne pevke Taylor Swift povzročile ogorčenje. Zaradi tega je kongres celo pripravil zaslišanja.

Podjetje Live Nation je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno in zagotovilo, da deluje v skladu s pravili trga. Zatrdilo je celo, da je prispevalo k znižanju cen vstopnic.

Live Nation na leto organizira več kot 30.000 koncertov po ZDA in ima pod seboj več kot 260 prizorišč za koncerte, športne tekme in druge dogodke.

Tožba navaja, da podjetje prizoriščem, nastopajočim in organizacijam grozi s povračilnimi ukrepi, če bodo poslovali s konkurenco, ki je skorajda ni.