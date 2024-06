Na romanju v Meki šest mrtvih zaradi vročine

Med romanjem muslimanov v Meko, ki letos poteka v ekstremni vročini, je v soboto umrlo šest ljudi. Temperatura je ob vzponu na goro Arafat, kamor se je napotilo okoli 1,8 milijona vernikov, dosegla 48 stopinj Celzija, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vseh šest žrtev je jordanskih državljanov, je sporočilo jordansko zunanje ministrstvo. Kot so dodali, se usklajujejo s savdskimi oblastmi v Džedi glede postopkov pokopa in morebitnega prenosa posmrtnih ostankov v Jordanijo.

V soboto so se verniki zbrali na vrhu gore Arafat, danes pa bodo v okviru petdnevnega romanja opravili tradicionalno kamenjanje hudiča v Mini. Ta obred obeležuje tudi začetek verskega praznika kurban bajram.

Savdska vojska je na območje napotila več kot 1600 ljudi z medicinskimi enotami in 30 ekipami za odzivanje na nujne primere. Romarje so pozvali, naj pijejo veliko vode in se zaščitijo pred soncem.