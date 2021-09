Pravosodno ministrstvo ZDA toži Teksas zaradi novega zakona proti splavu

Teksaški zakon se je uspel obdržati kljub dosedanjim tožbam

Protest proti novemu zakonu v New Yorku. FOTO: Spencer Platt/AFP

Zakon pooblašča lov na glave

Ameriško pravosodno ministrstvo je v četrtek vložilo zvezno tožbo proti republikanskemu Teksasu zaradi novega zakona proti splavu, ki glede na tožbo odkrito kljubuje zvezni ustavi ZDA. Tožba od sodišča zahteva, da zakon razglasi za neveljavnega.Pravosodni minister ZDAje izjavil, da je zakon jasno neustaven, ker krši uveljavljene precedenčne razsodbe ameriškega vrhovnega sodišča.Ministrstvo trdi, da zakon nezakonito posega v ustavne pravice žensk in krši določilo ustave, po katerem so zvezni zakoni nad državnimi. Tožba je bila vložena tudi zaradi drugih držav, ki bi lahko na podoben način državljanom zanikale ustavne pravice.V tožbi navaja, da ustavno pravo jasno določa, da lahko ženska prekine nosečnost do takrat, ko je zarodek sposoben sam preživeti zunaj njenega telesa. Teksaški zakon prepoveduje splav takoj po prvem znamenju srčnega utripa zarodka, kar je ponavadi šest tednov po spočetju, ko ženske morda še niti ne vedo, da so noseče.Teksaški zakon se je uspel obdržati kljub dosedanjim tožbam, ker uveljavljanje prepušča državljanom s civilnimi tožbami in ne z organi pregona oziroma kazenskimi sankcijami za nosečnice. Zakon niti ne omogoča tožb proti nosečnicam ampak le proti tistim, ki kakorkoli pomagajo pri splavu.Pravosodno ministrstvo je bilo pod pritiskom, da nekaj ukrene, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da je zakon v nasprotju z ameriškimi vrednotami. Garland je v začetku tedna obljubil, da bo ministrstvo uveljavljalo zvezni zakon, ki prepoveduje dostop do klinik za splave. Ta zakon med drugim prepoveduje ustrahovanje žensk in oviranje njihove pravice do splava.Ministrstvo od sodišča zahteva, naj takoj zadrži izvajanje zakona v Teksasu, nato pa naj odloča o tožbi. »Zakon pooblašča zasebne državljane, ki nimajo nobene povezave z nosečnicami, da se obnašajo kot lovci na glave in skušajo zaslužiti najmanj 10.000 dolarjev od ljudi, ki pomagajo pri uveljavljanju ustavne pravice,« je dejal Garland in dodal, da je namen zakona povsem jasen – skuša onemogočiti uveljavljanje ustavnih pravic.