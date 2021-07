Pred obalo Aljaske potres, svarijo pred cunamijem

Pred obalo Aljaske so davi po srednjeevropskem času zaznali potres z magnitudo 8,2, je sporočil ameriški inštitut za geologijo USGS. Izdali so opozorilo pred cunamijem.



Žarišče potresa je bilo 91 kilometrov jugovzhodno od mesta Perryville, ki leži približno 800 kilometrov od največjega aljaškega mesta Anchorage, je sporočil USGS po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.



Pristojni so za jugovzhod Aljaske izdali opozorilo pred cunamijem. »Nevarni valovi so možni v prihodnjih treh urah ob nekaterih obalah,« so zapisali v ameriškem sistemu za opozarjanje pred cunamiji.



Aljasko, ki leži na tihomorskem ognjenem obroču, je oktobra lani stresel potres z magnitudo 7,5. Sprožil je tudi cunami, a ni bilo žrtev. Leta 1964 je območje prizadel potres z magnitudo 9,2, ki je najmočnejši zabeleženi potres v Severni Ameriki doslej. Uničil je Anchorage in sprožil cunami, ki je zadel Aljaški zaliv, ameriško zahodno obalo in Havaje. V potresu in cunamiju je življenje izgubilo več kot 250 ljudi.

