Preden je s puško prežal na Trumpa, naj bi pisal o poskusu atentata

Ameriški tožilci so danes sporočili, da je moški, ki je obtožen, da se je s puško skrival v bližini igrišča za golf in prežal na Donalda Trumpa, pred meseci napisal pismo, v katerem je opisal poskus atentata ter ponudil nagrado za Trumpovo življenje, poroča agencija Reuters.

Oseminpetdesetletni Ryan Routh je bil obtožen dveh kaznivih dejanj z orožjem, potem ko naj bi 15. septembra, ko je republikanski predsedniški kandidat igral golf na svojem igrišču v West Palm Beachu, nanj meril z orožjem.

Routh naj bi se v ponedeljek udeležil obravnave, na kateri bo tožilstvo od sodnika zahtevalo, naj ga do sojenja zadrži za zapahi. V sodni vlogi, objavljeni pred zaslišanjem, so tožilci navedli, da je Routh nekaj mesecev pred incidentom oddal ročno napisano pismo, naslovljeno na »svet«, v katerem je ponujal nagrado za Trumpa.

Osumljenec je menda zapisal: »To je bil poskus atentata na Donalda Trumpa, vendar mi ni uspelo« in »Ponudil bom 150.000 dolarjev tistemu, ki bo lahko dokončal nalogo«.

Pismo so našli v škatli, ki jo je izročila neidentificirana civilna priča in v kateri so bili tudi strelivo, kovinska cev in štirje telefoni, je navedlo tožilstvo.

Tožilci so navedli še, da je bil ob Routhovi aretaciji ta mesec v njegovem avtomobilu ročno napisan seznam datumov v avgustu, septembru in oktobru, na katerih so bili navedeni kraji, kjer se je Trump pojavil ali naj bi se še pojavil.

Routh je bil obtožen posedovanja strelnega orožja in posedovanja strelnega orožja z izbrisano serijsko številko. Sledile bi lahko še druge obtožbe.

Agent ameriške tajne službe je opazil njegovo orožje in streljal proti Routhu, zaradi česar je osumljenec pobegnil, je navedeno v obtožnici. Routh je bil pozneje aretiran na floridski avtocesti. Ameriški uradniki so povedali, da na igrišču za golf ni izstrelil nobenega strela in Trumpa ni mogel videti.

Oblasti še niso razkrile motiva za incident, ki ga po navedbah FBI preiskujejo kot očitni poskus atentata pred predsedniškimi volitvami 5. novembra. ​Trump je pred kratkim sicer že preživel poskus atentata, ko ga je napadalec, ki je streljal nanj, za las zgrešil.

Routh, po poklicu krovec, je nazadnje živel na Havajih, ima kriminalno preteklost. Je glasen zagovornik Ukrajine, ki si je neuspešno prizadeval za boj proti Rusiji rekrutirati Afganistance. Decembra leta 2002 je bil obsojen zaradi posedovanja orožja, leta 2010 pa zaradi posedovanja ukradenega blaga.