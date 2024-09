Donald Trump na varnem »po strelih v bližini«

»Donald Trump je na varnem po strelih v njegovi bližini. Trenutno ni več podrobnosti,« je sodeč po poročanju ameriških medijev sporočil tiskovni predstavnik njegove predvolilne kampanje Steven Cheung, ki pa dodatnih informacij ni navedel.

Kot navaja portal CNN, je bil nekdanji ameriški predsednik in kandidat na novembrskih volitvah v času incidenta v svojem golf klubu v West Palm Beachu, ki se nahaja nedaleč od njegove rezidence Mar-a-Lago.

Tajna služba je po drugi strani na omrežju X navedla, da sodeluje z uradom šerifa okrožja Palm Beacha pri preiskavi incidenta, v katerega je bil vpleten Trump. Sporočila je še, da se je incident zgodil nekaj pred 14. uro po lokalnem času.

New York Post navaja, da je tajna služba Trumpa odpeljala na varno, zatem ko so agenti streljali na moškega, ki so ga opazili z nečim, kar bi lahko bila pištola. Ni jasno, ali je bil moški na progi ali blizu nje. Kot navaja portal, so ga aretirali. Njegovi motivi zaenkrat niso znani.

Na omrežju X se je oglasil tudi sin nekdanjega predsednika Donald Trump ml. Navaja, da so v grmovju okrili orožje, puško modela AK-47.