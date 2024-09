Kako Musk, tudi s tviti o atentatu na Bidna, skuša vplivati na ameriške volitve

Elon Musk, eden najbogatejših ljudi na svetu, je avgusta doniral 289.100 dolarjev za kampanjo republikancev v predstavniškem domu. Ta donacija je največja, ki jo je Musk razkril v tem volilnem ciklu, kar kaže na njegovo naraščajočo politično angažiranost in podporo republikanski stranki.

Musk je javno podprl Donalda Trumpa in mu obljubil vodilno vlogo v novi komisiji za učinkovitost vlade, če Trump zmaga na volitvah. Ta obljuba kaže na Muskovo željo po vplivanju na politične odločitve in reforme v prihodnji administraciji.

Musk je avgusta na družbenih omrežjih tudi objavil kontroverzen zapis o atentatu na predsednika Joeja Bidena in podpredsednico Kamalo Harris, ki ga je kasneje označil za šalo in izbrisal. Kljub temu je zapis pritegnil pozornost ameriške tajne službe Secret Service, ki je začel preiskavo in zbral dokaze za morebitne kazenske postopke. Musk je kasneje pojasnil, da je bila objava mišljena kot šala, vendar je kljub temu sprožila široko razpravo o odgovornosti javnih osebnosti na družbenih omrežjih.

Tajna služba je sporočila, da je »seznanjena« z objavo Elona Muska na družbenem omrežju, v kateri je razpravljal o poskusih atentata na predsednika Joeja Bidna in podpredsednico Kamalo Harris, ki jo je pozneje izbrisal in odpisal kot šalo.

»V praksi ne komentiramo zadev, ki vključujejo zaščitne obveščevalne podatke,« so zapisali v izjavi. »Lahko pa rečemo, da tajna služba preiskuje vse grožnje, povezane z našimi varovanci.«

Kaj točno je zapisal Musk

Po očitnem drugem poskusu atentata na nekdanjega predsednika in vnovičnega kandidata Donalda Trumpa se je Musk oglasil na platformi družbenih medijev X:

»In nihče niti ne poskuša atentirati na Bidna/Kamalo,« je zapisal Musk z emojijem zamišljenega obraza kot odgovor na objavo drugega uporabnika, ki se glasi: »Zakaj hočejo ubiti Donalda Trumpa?«

Poleg tvitev in osebnih donacij ter javne podpore Trumpu se Muskova podpora kaže tudi v oblikovanju super PAC-a (političnega akcijskega odbora), ki je v avgustu porabil več kot 40 milijonov dolarjev za Trumpovo kampanjo. Ta finančna injekcija je omogočila obsežne oglaševalske kampanje in druge aktivnosti, ki so bile ključne za mobilizacijo volivcev. Super PAC, ki ga je Musk pomagal oblikovati, je vključeval več kot 22 milijonov dolarjev za terenske aktivnosti v podporo Trumpu, kar je zapolnilo kritično vlogo v kampanji, poroča CNN.

Njegova podpora Trumpu in republikancem ter njegovi kontroverzni zapisi na družbenih omrežjih so pritegnili veliko pozornosti in sprožili razprave o vplivu bogatih posameznikov na politiko. Kljub temu, da je Muskova podpora Trumpu in republikancem jasna, ostaja vprašanje, kako, če sploh, bo njegov vpliv dolgoročno vplival na politično krajino in prihajajoče volitve.